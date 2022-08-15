هذه أمنية ملحم زين

أكد النجم ملحم زين، أنه بات واحداً من أكثر الأسماء المفضلة لدى الجمهور الأردني، وعلى وجه الخصوص جمهور مهرجان الفحيص، إذ سجل حفله حضوراً جماهيرياً كاملاً، وامتلأت المدرجات قبل ساعة كاملة من الموعد المحدد له.

Advertisement

وتعتبر مشاركة ملحم في مهرجان الفحيص بنسخته الـ30، الرابعة له، إذ سبق وسجل ذات النجاح في مشاركاته الثلاث السابقة.

وكشف زين، خلال الحفل، عن أمنيته الغناء سنوياً في "مهرجان الفحيص"، وقال: "للمرة الرابعة تحيطوني كجمهور بمحبتكم الكبيرة، وأرى الابتسامة تغمر وجوهكم.. أتمنى أن أغني لكم كل عام، وأن أكون مصدر سعادة لكم.. فأنتم في الأردن أحد أهم أسرار نجاحي".