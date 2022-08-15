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فنون ومشاهير

هذه أمنية ملحم زين

Lebanon 24
15-08-2022 | 08:45
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أكد النجم ملحم زين، أنه بات واحداً من أكثر الأسماء المفضلة لدى الجمهور الأردني، وعلى وجه الخصوص جمهور مهرجان الفحيص، إذ سجل حفله حضوراً جماهيرياً كاملاً، وامتلأت المدرجات قبل ساعة كاملة من الموعد المحدد له.
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وتعتبر مشاركة ملحم في مهرجان الفحيص بنسخته الـ30، الرابعة له، إذ سبق وسجل ذات النجاح في مشاركاته الثلاث السابقة.
 
 
وكشف زين، خلال الحفل، عن أمنيته الغناء سنوياً في "مهرجان الفحيص"، وقال: "للمرة الرابعة تحيطوني كجمهور بمحبتكم الكبيرة، وأرى الابتسامة تغمر وجوهكم.. أتمنى أن أغني لكم كل عام، وأن أكون مصدر سعادة لكم.. فأنتم في الأردن أحد أهم أسرار نجاحي".

المصدر: زهرة
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