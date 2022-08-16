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فنون ومشاهير

تفاصيل حساسة عن حياة تامر حسني الخاصّة! هذا ما كشفه

Lebanon 24
16-08-2022 | 11:00
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وجه الفنان تامر حسني رسالة لجمهوره عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، شجعهم فيها على عدم الاستسلام لشعور الإحباط واليأس.
 
وقال تامر حسني في رده على متابعيه: "قرأت معظم التعليقات على قد ما قدرت على اخر بوست ليا، وفهمت اكتر حاجتين من تعليقاتهم عاملين احباط لمعظمكم.
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1 - اليأس من النجاح
2 - احباط المقربين

و بعضكم واصل لفقدان الامل و الشغف، و بعضكم فاقد الامل في الحياه نفسها".

وأضاف: "هطلب طلب منكم قبل اي شيء افتكروا معاناتي في بدايتي وظروفي الصعبة من غير اب و من غير اي فلوس، و بنزل اشتغل في الشوارع من عامل بنزينه لسوبر ماركت لفاعل، يعني اللي بيبنوا العمارات بطلع طوب و اسمنت عشان ارجع بيتي لامي الغلبانه بأي خمسه جنيه، بالإضافه لمرتب النادي لما كنت بلعب كوره كان مرتبي 22 جنيه في الشهر، منهم بقى تحويشة الميه و الكهربا، وعمليات اخويا عشان كان عيان لفتره كبيرة".
 
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