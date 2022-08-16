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فنون ومشاهير

نجمة "ذا فويس كيدز" تفقد 6 من أفراد عائلتها في حريق كنيسة "أبو سيفين".. هكذا أعلنت الخبر (صور)

Lebanon 24
16-08-2022 | 02:00
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أعلنت نجمة "ذا فويس كيدز"، ميريتيا عماد وفاة 6 من أفراد أسرتها بينهم 3 أطفال، ضمن ضحايا حادث حريق كنيسة أبو سيفين في محافظة الجيزة المصرية، والذي وقع يوم الأحد الماضي.

 

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ونشرت ميريتيا صورا عبر حسابها على تطبيق "انستغرام" وكتبت قائلة: "انتقلت إلى الامجاد السماوية .. خالتي ماجده نبيه حبيب وبنت خالتي ايرين عاطف واولادها بارثنيا تامر وميريام تامر وابرام تامر وايضا بنت خالتي ميرنا عاطف في حادث كنيسة ابو سفين امبابة".

 

وأضافت: "مع المسيح ذاك افضل جدا .. اذكرونا امام عرش النعمة .. بقي عندي ٦ قديسين في السما.. بجد انا مش مصدقة هتوحشوني يا أغلى ماليا".

 

 

وفي منشور عبر حسابها على فيسبوك كتبت: "ياوجع قلبي على اساميكوا هتوحشيني يا خالتو ماجدة ويا ميرنا ويا ايرين ويا ملايكتي الصغيريين ميريم وبرثينيا وابرام".

 

 

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