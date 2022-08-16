بسبب ألفاظ جريئة في أغنيتها.. فنانة لبنانية تتعرض للهجوم والانتقادات (فيديو)

تعرّضت الفنانة دوللي شاهين بعد طرحها أحدث أعمالها الغنائية والتي تحمل اسم "ننة هوة" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" لكم كبير من الهجوم والانتقادات وذلك لما تحمله كلمات الأغنية من ألفاظ جريئة اعترض عليها العديد من الجمهور ولم يقبلوها.

وتداول رواد التواصل الإجتماعي كلمات الأغنية بشكل كبير فور طرح الأغنية، معقبين على ألفاظها، فمنهم من أعلن عدم قبوله مثل هذه الألفاظ، ومنهم من أخذ يستغل الكلمات في منشورات كوميدية على طريقة الكوميكس بشكل ساخر.

يذكر أن أغنية "ننه هو" كتبت دوللي شاهين كلماتها بمشاركة المذيع والممثل خالد حمزاوي، وألحان وتوزيع أحمد عبدالعزيز والأغنية فكرة خالد حمزاوي.

وكانت دوللي قد أبدت سعادتها بهذا الكليب وفكرته التي تعد مختلفه وشكل جديد، وذلك في تصريحات صحافية سابقة، وقالت إنها تستخدم فكرة ذات منظور متنوع، وأن الكليب سيكون مفاجأة في قصته ورسالته الموجهة إلى الجمهور في عرضه على القنوات الفضائية والمنصات الرقمية.

(لها)