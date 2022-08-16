تقرير الـFBI يكشف مفاجأة غير متوقعة في قضية أليك بالدوين

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في تطور جديد لقضية النجم أليك بالدوين، خلص تقرير لمكتب التحقيقات الأميركية FBI إلى أن الممثل الأميركي هو من ضغط على زناد السلاح الناري، الذي قتل المصورة السينمائية هالينا هتشينز بموقع تصوير فيلم "رست"، رغم نفيه ذلك.وأفاد تقرير للطب الشرعي نشره مكتب التحقيقات الفيدرالي وحصلت عليه شبكة "ABC NEWS"، بأن البندقية المستخدمة في إطلاق النار بموقع تصوير الفيلم لم يكن من الممكن إطلاقها دون الضغط على الزناد.وأوضح التقرير أن السلاح الناري لا يعمل إلا في حالة سحب الزناد، ما يعني أن الممثل الأميركي قد يواجه اتهامات جنائية أيضاً.وكذلك أكدت السلطات الأميركية أنها لا تزال تعمل للحصول على سجلات هاتف الممثل، مشيرة إلى ان الجهود مستمرة في هذا المجال، وستجري عملية مراجعة السجلات من قبل المحققين، تمهيداً لتحديد ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات له.يذكر أن الحادثة حصلت في العام 2021، عندما كان بالدوين يؤدي مشهداً في فيلم "راست" بموقع تصوير بمدينة سانتا بولاية نيو مكسيكو الأميركية، وخلال التصوير أطلق بالدوين الرصاص من سلاح ناري كان يفترض أن يكون محشوا برصاص خلّبي، لكن السلاح كان محشوا برصاص حقيقي فأصاب مديرة التصوير في الفيلم، هاليانا هاتشينز، والمخرج جويل سوزا، ونقلا إلى مستشفى قريب، وسرعان ما أعلن الأطباء عن وفاة هاتشينز.