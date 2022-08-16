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فنون ومشاهير

ما حقيقة وفاة النجم هشام سليم؟

Lebanon 24
16-08-2022 | 14:00
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نفى الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين المصريين في تصريحات صحافية، كل الأخبر التي تم تداولها خلال الساعات الماضية عن وفاة النجم الكبير هشام سليم، مشدداً على أن كل ما تردد مؤخراً حول تلك الأخبار مجرد شائعة سخيفة، مؤكداً أنه على تواصل دائم معه.
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وكانت قد انتشرت منذ فترة عدة أخبار تفيد بإصابة هشام سليم بالسرطان، وذلك وسط تكتم شديد من أسرة الفنان البالغ من العمر 66 عامًا على أخبار حالته الصحية.

ليكشف هشام، بعد ذلك، أنه يتواجد بمدينة العين السخنة، نافياً تدهور حالته الصحية، إلا أنه لم ينف أو يؤكد إصابته بشكل صريح بمرض السرطان، قائلاً: "أنا كويس وكله تمام الحمد لله، يبقى السرطان اللي بتقولو عليه أحسن من كوفيد اللي بتضيع البني آدمين في 3 أيام.. وأنا بخير وقاعد فالسخنة".

المصدر: لها
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