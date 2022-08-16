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فنون ومشاهير

هكذا وجدت جثته.. الكشف عن سبب وفاة النجم التركي الشهير

Lebanon 24
16-08-2022 | 10:20
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بعد أن رحل ثريا جورسل إيفرين نجم مسلسل شقة الأبرياء Masumlar Apartment يوم أمس عن عمر 53 عامًا إثر سقوطه من الطابق الثالث من المنزل في مدينة سانجاك تيبي التركية، تمّ الكشف بحسب تقارير في الصحافة التركية عن سبب وفاته.
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وبحسب المعلومات الواردة من دائرة الفنان المقربة، وبعد أن عرضت الجثة على الطب الشرعي أصيب الراحل بنوبة قلبية في الشرفة وفقد توازنه وسقط على الأرض.
 
 
وكان ثريا في الليلة التي سبقت، يستمتع مع أصدقائه في أحد الأماكن، وفي ساعة متأخرة من الليل ذهب إلى منزل في منطقة بنديك، وهناك وجدوا بعدها جثته.
 
المصدر: روسيا اليوم
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