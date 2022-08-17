صورة لعمرو دياب مع نجله عبد الله تتحوّل لـ"تراند"... شاهد الشبه بينهما

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انتشرت خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للهضبة عمرو دياب برفقة ابنه عبد الله.ونشر لاعب المنتخب المصري السابق محمد زيدان، صورة برفقة عمرو دياب ونجله، حيث كانوا في غاية السعادة خلال حضورهم إحدى الحفلات، وعلق زيدان على الصورة التي نشرها على "الستوري" عبر صفحته الرسمية على إنستغرام قائلاً: «أخي الصغير أصبح ولداً كبيراً الآن».ولاقت الصورة انتشاراً وتفاعلاً بين المتابعين الذين شاركوها عبر صفحاتهم الخاصة وتفاعلوا معها معبرين عن محبتهم لهم وأبدوا إعجابهم بالصورة.