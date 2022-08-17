Advertisement

فنون ومشاهير

صورة لعمرو دياب مع نجله عبد الله تتحوّل لـ"تراند"... شاهد الشبه بينهما

Lebanon 24
17-08-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-981505-637963161460170085.jpg
Doc-P-981505-637963161460170085.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشرت خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للهضبة عمرو دياب برفقة ابنه عبد الله.
ونشر لاعب المنتخب المصري السابق محمد زيدان، صورة برفقة عمرو دياب ونجله، حيث كانوا في غاية السعادة خلال حضورهم إحدى الحفلات، وعلق زيدان على الصورة التي نشرها على "الستوري" عبر صفحته الرسمية على إنستغرام قائلاً: «أخي الصغير أصبح ولداً كبيراً الآن».
Advertisement

ولاقت الصورة انتشاراً وتفاعلاً بين المتابعين الذين شاركوها عبر صفحاتهم الخاصة وتفاعلوا معها معبرين عن محبتهم لهم وأبدوا إعجابهم بالصورة.

 
(سيدتي)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2022-08-17
10:33 | 2022-08-17
09:20 | 2022-08-17
08:19 | 2022-08-17
08:00 | 2022-08-17
06:45 | 2022-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website