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فنون ومشاهير

الموت يغيب انطوانيت نجيب

Lebanon 24
17-08-2022 | 02:49
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غيّب الموت اليوم الفنانة السورية إنطوانيت نجيب عن عمر يناهز الـ 92 عاماً، بعد صراع مع المرض.
نجيب من مواليد مدينة درعا في سوريا، عملت في مجال التمثيل واستطاعت أن تثبت قدراتها وكفاءتها في جميع الأدوار التي أسندت إليها ومنها دور الأم المخلصة التي تضحي من أجل أبنائها، ودور المرأة الطيبة، انضمت إلى نقابة الفنانين السوريين ذلك في عام 1968 وبدأت العمل في المسرح والتلفزيون ثم السينما وتألقت في كثير من الأدوار التي قدمتها، وفي عام 1962 تزوجت من الفنان يوسف شويري واستمرت معه إلى أن توفي في عام 2005، ورزقت منه بولد وبنت.
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