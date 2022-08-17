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فنون ومشاهير
مسلسل "جرائم صغيرة" يعيد الماضي إلى حياة 4 صديقات من جديد
Lebanon 24
17-08-2022
|
14:00
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يبدو أن مسلسل "انتقام الكعب العالي" النسخة العربية من مسلسل تركي بعنوان "جرائم صغيرة" انتهى تصويره وأصبح جاهزاً للعرض ابتداء من أيلول المقبل، هكذا أعلن بعض الممثلين المشاركين في العمل ومنهم كارلوس عازار.
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وكان المسلسل قد توقف تصويره بعد الحادث الذي تعرضت له الممثلة ريتا حرب، ليعود فريق العمل لينهي ما بقي من مشاهد ويختصر دور ريتا حرب التي عادت قبل أيام إلى المشي بحسب ما دوّنت على صفحتها الخاصة على تويتر.
يروي المسلسل قصة لمّ شمل الصديقات الأربع بعد عودة واحدة منهن إلى البلدة التي كانت تعيش فيها قبل انتقالها إلى منطقة أخرى للدراسة، لكن الماضي الذي فرق بينهن في يوم من الأيام يعود من جديد!
يشارك في بطولة "جرائم صغيرة" كاريس بشار، سامر المصري، ديمة قندلفت، نور علي، بديع أبو شقرا، وقيس الشيخ نجيب وغيرهم من الممثلين من لبنان وسوريا.
المصدر: نواعم
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