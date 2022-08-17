Advertisement

فنون ومشاهير

مسلسل "جرائم صغيرة" يعيد الماضي إلى حياة 4 صديقات من جديد

Lebanon 24
17-08-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-981598-637963365034156148.jpg
Doc-P-981598-637963365034156148.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يبدو أن مسلسل "انتقام الكعب العالي" النسخة العربية من مسلسل تركي بعنوان "جرائم صغيرة" انتهى تصويره وأصبح جاهزاً للعرض ابتداء من أيلول المقبل، هكذا أعلن بعض الممثلين المشاركين في العمل ومنهم كارلوس عازار.
Advertisement

وكان المسلسل قد توقف تصويره بعد الحادث الذي تعرضت له الممثلة ريتا حرب، ليعود فريق العمل لينهي ما بقي من مشاهد ويختصر دور ريتا حرب التي عادت قبل أيام إلى المشي بحسب ما دوّنت على صفحتها الخاصة على تويتر.

 يروي المسلسل قصة لمّ شمل الصديقات الأربع بعد عودة واحدة منهن إلى البلدة التي كانت تعيش فيها قبل انتقالها إلى منطقة أخرى للدراسة، لكن الماضي الذي فرق بينهن في يوم من الأيام يعود من جديد!

يشارك في بطولة "جرائم صغيرة" كاريس بشار، سامر المصري، ديمة قندلفت، نور علي، بديع أبو شقرا، وقيس الشيخ نجيب وغيرهم من الممثلين من لبنان وسوريا.
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2022-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2022-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2022-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2022-08-17
10:33 | 2022-08-17
09:20 | 2022-08-17
08:19 | 2022-08-17
08:00 | 2022-08-17
06:45 | 2022-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website