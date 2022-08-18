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خطوبة نجل الملك الأردني في الرياض... وتعليق مؤثر من والده الملكة رانيا! (صور)

Lebanon 24
18-08-2022 | 08:00
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أعلن الديوان الملكي الهاشمي خطوبة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف في الرياض.
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وجاء في البيان الذي نشر مرفق بالعديد من الصور في وسائل التواصل الاجتماعي ما يلي: "الديوان الملكي الهاشمي يهنئ الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا العبدالله: بمناسبة خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، ويتمنى لهما حياة مليئة بالسعادة والهناء".


وكان التعليق الأكثر تأثيراً من الملكة رانيا التي نشرت صور الخطوبة على حسابها في إنستغرام وأرفقتها بتعليق مؤثر جداً كتبت فيه: "رجوت الله - مثلي مثل كل أم - أن يرزقك خيراً وأن تجد من تحب، فجاءت رجوة. مبارك لابني الأمير الحسين وعروستنا الغالية والحلوة رجوة - الله يهنيكم ويسعدكم ويتمم على خير".
 
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