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فنون ومشاهير

ظهرت بمايوه أسود تحتضن زوجها على البحر.. نسرين طافش تتخطى "الحدود" والجمهور: استحوا (صورة)

Lebanon 24
18-08-2022 | 00:14
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نشرت الممثلة السورية نسرين طافش صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها على "انستغرام" جمعتها بزوجها على شاطئ البحر.

 

وظهرت نسرين بمايوه أسود وهي تحتضن زوجها خبير الطاقة المصري شريف شرقاوي.

 

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وحصدت صورة نسرين تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وعرضتها للانتقادات. ووجه العديد من رواد مواقع التواصل انتقادات حادة لها، معتبرين بأن ما تقوم به مع زوجها تخطى الحدود.

 

واعتبر أحد المتابعين أن صورة نسرين وزوجها على شاطئ البحر "قلة أدب"، وكتب قائلاً: "ايه قله الادب هاي استحوا".

 

وكانت نسرين قامت باستعراض الأجواء الرومانسية التي تعيشها مع زوجها في شهر العسل. وفي تخط واضح للخطوط الحمراء، صوّرت بطريقة مثيرة اقدامها واقدام زوجها تحت الماء بحركات مثيرة.

 

وكانت نسرين أعلنت زواجها بشريف شرقاوي من خلال صورة ليدها وهي ترتدي خاتم الزواج، نشرتها على مواقع التواصل.

(تريند)

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