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فنون ومشاهير

وضع يده على منطقة حساسة.. جويل مردينيان تُشعل المواقع بصورها مع زوجها والجمهور: "استري حالك" (صور)

Lebanon 24
18-08-2022 | 03:00
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نشرت مقدمة البرامج وخبيرة التجميل صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

وظهرت جويل مع زوجها كمال قدورة ولفتت الأنظار بإطلالتها حيث ارتدت "جمبسوت" باللون البيج الفاتح مكشوفا عند منطقتي الصدر والظهر.

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A post shared by Joelle Mardinian (@joellemardinian)


A post shared by Joelle Mardinian (@joellemardinian)


 
 
 

وكالعادة انقسمت آراء المُتابعين حول منشور جويل فمنهم من أشاد بعلاقة الثنائي، ومنهم من انتقد إطلالتها ولفتهم وضع زوجها يده على منطقة حساسة في إحدى الصور.

 

ومن بين تعليقات المُتابعين: "استري حالك وخافي ربك"، و"بردايه لابسة".

المصدر: "رصد" لبنان 24
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