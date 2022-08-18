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فنون ومشاهير

بأجر خياليّ... هل يكون هذا الفيلم الإباحي الحلّ لمشاكل آمبر هيرد المالية؟

Lebanon 24
18-08-2022 | 04:25
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أكدت صحيفة "لا ماركا" أن وكالة Zen Models تريد التعاون مع الممثلة الأميركية آمبر هيرد من خلال تقديم دورٍ لها في فيلمٍ إباحي يحمل عنوان High Voltage، وعرضت عليها صفقة بقيمة 9 ملايين دولار.

وأشارت مديرة الوكالة فيرونيكا ماداريان إلى أن "كنا على اتصال بمجموعةٍ من شركات إنتاج أفلام الكبار المهتمة بتقديم عقد للسيدة هيرد، من أجل العمل في العالم الترفيهي للبالغين".
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وأضافت: "الوكالة تأمل في تقديم حلٍّ لبعض مشاكل الممثلة التي يُفترض أنها مالية أثناء بحثنا عن وجوه جديدة في فيلمٍ مخصّص للكبار فقط".
 
تجدر الإشارة إلى أن هيرد كانت قد أعلنت إفلاسها رسمياً بعدما فرضت عليها محكمة فيرفاكس في فيرجينيا دفع مبلغ 10 ملايين دولار لصالح طليقها جوني ديب.
المصدر: النهار
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