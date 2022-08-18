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فنون ومشاهير

ما حقيقة الجروح على يدّ هذه الفنانة الشابة الشهيرة؟ (صورة)

Lebanon 24
18-08-2022 | 11:00
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كشفت الفنانة الشابة مايان السيد عن حقيقة إصابتها بجروح في يدها ظهرت واضحة في صورها الأخيرة وذلك خلال ردها على سؤال أحد متابعيها، عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "إنستغرام".

وقالت إنّ "هذه وحمة وُلدت بها"، نافيةً أن تكون "هذه إصابة تعرضت لها في الفترة الماضية".
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(لها)
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