للمرة الثانية.. مذيعة الـ"أم تي في" السابقة تدخل القفص الذهبي (صورة)

دخلت مذيعة الطقس السابقة في قناة الـ"أم تي في" ألين برمانا القفص الذهبي للمرة الثانية، ونشرت صورة عبر خاصية الستوري عبر حسابها على "انستغرام" تُظهر اللحظة التي تمت في خلالها وضع المحبس في يدها اليسرى من قبل زوجها، التي لا تزال هويته مجهولة.

Advertisement

وتجدر الإشارة إلى أن برمانا كانت متزوجة من مقدم النشرة الرياضية على قناة الـ"أم تي في" عماد أبي هيلا ولهما ابنة.