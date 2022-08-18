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فنون ومشاهير

للمرة الثانية.. مذيعة الـ"أم تي في" السابقة تدخل القفص الذهبي (صورة)

Lebanon 24
18-08-2022 | 14:00
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دخلت مذيعة الطقس السابقة في قناة الـ"أم تي في" ألين برمانا القفص الذهبي للمرة الثانية، ونشرت صورة عبر خاصية الستوري عبر حسابها على "انستغرام" تُظهر اللحظة التي تمت في خلالها وضع المحبس في يدها اليسرى من قبل زوجها، التي لا تزال هويته مجهولة. 
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وتجدر الإشارة إلى أن برمانا كانت متزوجة من مقدم النشرة الرياضية على قناة الـ"أم تي في" عماد أبي هيلا ولهما ابنة. 
 

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