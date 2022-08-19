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فنون ومشاهير
وفاة نجم برنامج "الدوم" لاكتشاف المواهب! (صورة)
Lebanon 24
19-08-2022
|
05:00
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أعلن المخرج والممثل المصري خالد جلال وفاة النجم الشاب علي فايز بطل برنامج "الدوم" الشهير لاكتشاف المواهب.
وكتب خالد جلال عبر صفحته على "فيسبوك": "علي فايز المهذب الهادئ الموهوب.. رحمك الله يا ولدي وألهم أسرتك وزملائك وألهمنا الصبر والسلوان وغفر لك ووسع مدخلك وأسكنك فسيح جناته".
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علي فايز قدّم مجموعة من الأعمال المسرحية بمسرح دار الأوبرا المصرية، ومركز الإبداع الفني.
واستطاع فايز أن يلفت الأنظار إليه مع ظهوره في برنامج "الدوم" وحصل على الضوء الأخضر بعد تقديمه مشهداً تمثيلياً من نص "سجن اختياري" لمحمود جمال.
وحاز أداؤه على إعجاب مروان حامد ويسرا وعمرو يوسف أعضاء لجنة التحكيم، والمتسابقين معه في البرنامج واستطاع أن يقنعهم بتمثيله على المسرح.
(العين)
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