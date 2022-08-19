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فنون ومشاهير

ظهرت بجمبسوت أصفر مكشوف.. ستيفاني صليبا تُثير الجدل بإطلالتها والجمهور:"قلة أدب ليش منك لابسة" (فيديو)

Lebanon 24
19-08-2022 | 01:10
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نشرت الممثلة ستيفاني صليبا فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

وظهرت ستيفاني بـ "جمبسوت" مُثير باللون الأصفر مكشوف الظهر، وقد أثارت الجدل بإطلالتها، فاعتبر بعض المُتابعين ان الإطلالة جميلة في حين انتقدها البعض الآخر مُعتبرين انها كشفت الكثير.

 

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A post shared by Stephanie Saliba ستيفاني صليبا (@stephaniesalibaofficial)


 
 

ومن بين التعليقات: "مع احترامي بس بالله شو هاللقطات معقول ماحدا قلك خففي هالفيديوهات شوي لأنو ابدا مو زابطين الحركات"، "ليش مالبسه لباس"، "خزي على العار وقلة الادب".

 

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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