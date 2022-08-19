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فنون ومشاهير

تيم حسن.. من التمثيل إلى هذا العالم الجديد!

Lebanon 24
19-08-2022 | 11:00
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أعلنت "استوديوهات "MBC الذراع الإنتاجية لـ "مجموعة "MBC عن تعاونها مع النجم تيم حسن لإخراج الفيلم السينمائي "الزير سالم" وتجسيد دور البطولة فيه.

هكذا سيقود تيم حسن فرسان قبيلة تغلب في حرب البسوس ضمن أول تجربة إخراجية سينمائية له، حيث يُنتظر أن يؤدي تيم، إلى جانب إخراجه للفيلم، دور الفارس والشاعر العربي سالم بن ربيعة الملقّب بالزير، أحد أشهر شخصيات حرب البسوس التي رُوي أنها امتدت زهاء 40 عاماً في مرحلة ما قبل فجر الإسلام.

وفيما توضع حالياً اللمسات الأخيرة على السيناريو والحوار في الفيلم الذي كتبه بشار عباس وعالجه درامياً ماهر منصور وطوّر محتواه أحمد ندى، تتحضّر "استوديوهات "MBC لبدء تصوير العمل أواخر العام القادم.

في هذا السياق، أوضح النجم تيم حسن أن فيلم "الزير سالم" سيحظى بقدرات إنتاجية كبيرة ومواصفات فنية وتقنية عالية، وأضاف: "كما هي عادتها، تحرص استوديوهات MBC على تقديم أعمال محلية بمواصفات إنتاجية عالية لتنافس أبرز الأعمال العالمية في فئتها".

واستطرد تيم حسن: "كان المخرج الكبير الأستاذ حاتم علي رحمه الله يتحضّر لهذا الفيلم، فأسند إليّ دور الزير سالم. حينها كتب السيناريست أ.زياد عدوان مسودة أولية للعمل، لكنّ رحيل حاتم علي فرض علينا التوقف مؤقتاً‬، إلى أن قُدّر لي لاحقاً الإشراف على المشروع، فبدأنا مجدداً وما زلنا إلى الآن في مرحلة التحضيرات قُبيل الانطلاق". وختم تيم حسن: "أعود إلى النمط التاريخي اليوم بعد ١٥ عاماً من خلال فيلم الزير سالم، والأفلام التاريخية العربية قليلة بل نادرة وأتمنى أن نتمكن في هذا الفيلم الروائي الطويل من أن نـروي بتشويق وتجديد سيرة ملحمية من أكثر سيَرنا العربية الشعبية شهرةً وغنى، وعلى الله الاتكال."

 
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(نواعم)

 

 
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