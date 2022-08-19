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فنون ومشاهير

آمبر هيرد تستعد لحرب جديدة مع جوني ديب

Lebanon 24
19-08-2022 | 14:00
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تستعد النجمة الأميركية آمبر هيرد لمواجهة قضائية جديدة ضد زوجها السابق ومواطنها النجم جوني ديب، عقب خسارتها المعركة القانونية الأخيرة ضده.

وتخلّت هيرد عن المحامية إيلين تشارلسون بريديهوفت التي خاضت المواجهة الأخيرة، وذكر ناطق باسم هيرد أنها وظّفت المحامي ديفيد إل أكسلرود، وزميله جاي وارد براون، من شركة "بالارد سباهر"، لقيادة فريق دفاعها القانوني في قضيتها ضد بطل "قراصنة الكاريبي"، وذلك مع الإبقاء على المحامي بن روتنبورن كمستشار مشارك.
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وأضاف: "عندما يتعلق الأمر بحماية الحق الأساسي لحرية التعبير، فإننا ننظر إلى قرار هيئة المحلفين ليس كبداية النهاية، لكن مجرد نهاية البداية... هناك محكمة مختلفة تستدعي تمثيلاً مختلفاً، خاصة أن الكثير من الأدلة الجديدة يظهر الآن".

وكانت آمبر هيرد قد أعلنت إفلاسها رسمياً، بسبب الرسوم القانونية الباهظة التي تكلفتها في المعركة القضائية ضد ديب في المحكمة، حيث أصدرت هيئة محلفين أميركية قراراً يدين هيرد بتُهمة التشهير بزوجها السابق وفرضت عليها تعويضاً قدره 15 مليون دولار لفائدة جوني. كما رفضت المحكمة محاولة هيرد إلغاء الحكم ضدها أو الإعلان عن وجود خطأ في المحاكمة.

المصدر: لها
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