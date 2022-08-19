وفاة ممثل سوري شهير عن 82 عاماً

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نعت نقابة الفنانين في سورية – فرع دمشق الفنان القدير بسام لطفي الذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 82 عاماً، موضحةً أنها ستعلن لاحقاً مواعيد التشييع والدفن والتعزية.والراحل اسمه الكامل بسام لطفي سليمان أبو غزالة، من مواليد مدينة طولكرم الفلسطينية، ويُعد من مؤسّسي الفن والدراما في سورية، وأحد مؤسّسي نقابة الفنانين السوريين.قدّم بسام لطفي العديد من الأدوار التمثيلية في المسرح والإذاعة والتلفزيون والسينما في مسيرة باشرها من خلال تمثيلية "الغريب"، وهي أول عمل درامي عُرض على شاشة التلفزيون عام 1960، كما شارك في العديد من الأعمال المهمة في تاريخ الدراما السورية، مثل: "بطل من هذا الزمان"، "إخوة التراب"، "يوميات مدير عام"، و"نهاية رجل شجاع".