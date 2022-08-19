تهديد فنان لبناني شهير بالقتل: "لا تنشر أغنية اليسا بصوتك وإلا"

لا تزال الازمة بين الفنان زياد برجي والشاعر احمد ماضي من جهة، والفنانة اليسا من جهة اخرى، قائمة، بعد اعلان برجي نيته طرح اغنية "انا وبس" بصوته بشكل رسمي، بعدما طرحتها اليسا قبل ايام بصوتها، اثر الخلاف الذي جرى بينها وبين الشاعر احمد ماضي.

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أمّا جديد القضية، فهو ما كشفه برجي انّه تلقى تهديدات بالقتل في حال طرح الاغنية بصوته. وفي التفاصيل فقد قرّر برجي اللجوء إلى القضاء وتقديم بلاغ ضد مجهول لدى النيابة العامة الإستئنافيّة في جبل لبنان، وذلك بعد تلقّيه رسائل تهديد بالقتل في الساعات الماضية.

وبحسب المعلومات الاولية فقد جاءت التهديدات الى هاتف ابنة زياد ايضاً، وهي من شخص يتحدّث باللهجة المصريّة ويدّعي انه "ضابط أمن مصري"، بحسب ما يتم التداول، حيث قال لزياد: "لا تنشر أغنية اليسا بصوتك وإلا".

وفي حديث لـ"et بالعربي"، وتعليقًا على طرح زياد الأغنية بصوته، رفض جان نخول المنتج المنفذ لأعمال اليسا الغنائية الأخيرة التعليق على الموضوع، كون الأغنية لم تطرح رسميًا عبر قناته على اليوتيوب"، مضيفًا "بالمبدأ الأغنية مسربة وفي حال كان هو من سربها فلن نعلق على الموضوع".