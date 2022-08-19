إشكال وصُراخ وإطلاق نار.. إصابة كميل أسمر خلال تصويره أحد المقالب!؟ (فيديو)

انتشر فيديو مُسرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي للممثل الكوميدي كميل أسمر وتعرّضه لإطلاق نار خلال تصوير أحد المقالب.

الا ان اسمر طمأن متابعيه عبر انستغرام أن الفيديو المُسرّب لا يتضمّن إطلاق نار حقيقي بل كان مقلباً مع صديقه ولم يكن مخصصاً للعرض.

ولكن تسريب مقتطفات من قبل أحد المتواجدين دفعه الى نشر فيديو المقلب كاملاً.

ونشر فارس اسمر، نجل كميل اسمر، الفيديو مع عبارة "مصيبة هالتسريبة".