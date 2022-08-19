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فنون ومشاهير

إشكال وصُراخ وإطلاق نار.. إصابة كميل أسمر خلال تصويره أحد المقالب!؟ (فيديو)

Lebanon 24
19-08-2022 | 23:47
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انتشر فيديو مُسرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي للممثل الكوميدي كميل أسمر وتعرّضه لإطلاق نار خلال تصوير أحد المقالب.

 

الا ان اسمر طمأن متابعيه عبر انستغرام أن الفيديو المُسرّب لا يتضمّن إطلاق نار حقيقي بل كان مقلباً مع صديقه ولم يكن مخصصاً للعرض.

 

ولكن تسريب مقتطفات من قبل أحد المتواجدين دفعه الى نشر فيديو المقلب كاملاً.

 

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A post shared by Fares El Asmar (@fareselasmar)


 

ونشر فارس اسمر، نجل كميل اسمر، الفيديو مع عبارة "مصيبة هالتسريبة".

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