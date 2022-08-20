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فنون ومشاهير

بعدما ظهرت بمايوه أسود وهي تحتضنه على البحر.. نسرين طافش تحذف صور زوجها هل وقع الطلاق؟ (صورة)

Lebanon 24
20-08-2022 | 03:17
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أثارت الممثلة السورية نسرين طافش الشكوك حول استمرار زواجها من الدكتور شريف الشرقاوي، بعدما حذفت الصور التي تجمعهما من حسابها في تطبيق إنستغرام خلال الساعات الماضية.

 

ولم يصدر أي توضيح حتى اللحظة من قبل طافش أو الشرقاوي الذي يعمل طبيب أسنان ومعالجا بالطاقة الحيوية، بينما أغرقت التساؤلات حول حقيقة الانفصال حساب الفنانة السورية في إنستغرام.

 

وجاء في التعليقات على آخر صورة لنسرين طافش في تطبيق تداول الصور والفيديوها القصيرة؛ "وين صور العينتين، "لحقتي تطلقي بجد"، "العريس خلصت طاقته"، "ليش حذفتي صور المحروس".

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وكانت نسرين نشرت مؤخرا صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها على "انستغرام" جمعتها بزوجها على شاطئ البحر.وظهرت نسرين بمايوه أسود وهي تحتضن زوجها.

 

وأعلنت نسرين زواجها رسميا من الشرقاوي، مطلع الشهر الماضي، في حفل تميّز بالأجواء العائلية في مصر.

(فوشيا)

 

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