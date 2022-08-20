"غرغرينا وجلطة"... لحظات صحية حرجة عاشتها هدى المفتي

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كشفت الفنانة المصرية هدى المفتي أنها تعرّضت لأزمة صحية عقب إصابتها بفيروس كورونا في الفترة الماضية عقب ذهابها إلى مدينة الجونة على ساحل البحر الأحمر.وخلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، أشارت المفتي إلى أنها أصيبت بجلطة لأنها لم تتناول أدوية سيولة بعد تشخصيها بالفيروس وقالت: "الجلطة كانت في الوريد اللي بيوصل دم للأمعاء، وكنت بحس بحرقان وحاجات غريبة ونومي غريب، وكنت فاكرة أن عندي حاجة في القلب، وعملت رسم قلب لقيت مفيش حاجة، وفي رأس السنة كنت مسافرة مع واحدة صاحبتي إلى الأقصر وأسوان، وفجأة هناك تعبت تعب مش طبيعي، ووجع مؤلم في حياتي مشوفتهوش، وكنا في مركب وعلقوا لي محاليل، واتبهدلت، ولولا صاحبتي كانت معايا مكنتش هبقى موجودة، وكانت بتديني الدواء".وروت الفنانة أنها عندما أنهت إجازتها عادت إلى القاهرة ودخلت المستشفى بسبب انتفاخ كبير في بطنها إلى درجة كبيرة، حتى أن الأطباء عجزوا عن تشخيص حالتها في الباداية إلى أن قرروا إجراء عملية استئصال جزء من أمعائها، وذلك لأن الجلطة التي كانت في الوريد الذي سوصل الدك للأمعاء لم تعالج فحدثت غرغرينا.وأضافت المفتي أن العملية كانت كبيرة وبقيت في العناية المركزة لمدة شهر، وكان ممنوع عليها الأكل أو أن ترى أياً كان، وهذا الأمر بدّل نظرتها إلى أمر كثيرة في الحياة وجعل من علاقتها من الله أقوى.