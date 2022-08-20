من توقيع المصمم ايلي صعب.. سعر فستان نانسي عجرم الأخضر البسيط خيالي! (صور)

أحيت الفنانة نانسي عجرم مؤخرا حفلا غنائيا ناجحا في الملعب البلدي في جونيه وظهرت بإطلالة أنيقة وقدمت مجموعة من أغانيها وسط تفاعل كبير من الجمهور.

واختارت نانسي إطلالة مميزة من مجموعة المصمم العالمي إيلي صعب، حيث ارتدت فستاناً طويلاً باللون الأخضر الفاتح، وجاء بتصميم ناعم وطويل بشق جانبي كشفت عن ساقها وبفتحه أسفل الصدر، مع كاب ناعم ينسدل عن الكتفين على شكل وشاح طويل.

ورغم بساطة التصميم إلاّ أن نانسي اختارته مع مجموعة صعب المميّزة ويبلغ سعره نحو 5 آلاف دولار أميركي.

(لها)