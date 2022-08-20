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فنون ومشاهير

شخصية شهيرة.. "حبيب" اليسا السري كُشف!

Lebanon 24
20-08-2022 | 04:40
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طرحت الفنانة اليسا اغنية "انا وبس" على يوتيوب، وهي من كلمات الشاعر احمد ماضي والحان الفنان زياد برجي، حيث حصدت الاغنية نسبة مشاهدات عالية بعد طرحها بساعات قليلة.

 

وصورت اليسا الاغنية على طريقة الفيديو كليب، تحت اشراف المخرجة انجي الجمّال، وتميز الكليب بالعفوية واللقطات الطبيعية اللافتة، اذ عبرت اليسا عن حالة من الحب والغرام تعيشها مع حبيبها الذي لم يظهر وجهه واضحا في الفيديو كليب، انما كان مجهولا وسريا.

 

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A post shared by Elissa (@elissazkh)


 

وبعد البحث والتدقيق، استطاع رواد مواقع التواصل الاجتماعي كشف هوية حبيب اليسا السري الذي شاركها كليب، اذ نشر احد الحسابات على تويتر صورة ليد الشاب الذي ظهر مع اليسا في الكليب وصورة اخرى لمصفف الشعر جورج المندلق، اظهرت الوشم والسوار في يده، وهو ما ظهر واضحا في الكليب، ما جعل عدد من المتابعين يؤكدون انه هو من شارك اليسا تصوير الكليب، اذ أُرفقت الصورة بالتعليق التالي: "بعد عمل التحريات طلع بطل كليب انا وبس هو جورج المندلق".

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المصدر: الجديد
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