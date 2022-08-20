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فنون ومشاهير
صورة لعمرو دياب ودينا الشربيني تثير الجدل حول عودتهما
Lebanon 24
20-08-2022
|
14:00
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انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الإجتماعي صورة للمطرب عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، داخل سيارته أثناء ذهابهما إلى الساحل الشمالي، ما أثار الجدل حول عودة الثنائي لبعضهما بعد فراق دام عامين كاملين.
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إلا أن نشطاء على مواقع التواصل أكدوا أن الصورة ليست جديدة وأن تاريخ التقاطها قديم، ولا صحة لأخبار عودة النجمين لحياتها الزوجية.
وكانت أخبار انفصال عمرو ودينا قد انتشرت على مواقع التواصل والمواقع الإخبارية بشكل كبير من دون أن يؤكد أي منهما الخبر حتى ظهرت دينا في أحد البرامج وأكدت خبر الانفصال.
المصدر: لها
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