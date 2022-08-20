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فنون ومشاهير

أول ظهور لحسام حبيب بعد تطوّر أزمته مع شيرين عبد الوهاب

Lebanon 24
20-08-2022 | 16:00
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ظهر الفنان حسام حبيب بعد فترة غياب واختفاء طويلة عن الساحة منذ تصريحات واتهامات طليقته الفنانة شيرين عبدالوهاب له في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" ولتي اتهمته فيها بالنصب عليها.
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وظهر حبيب بصحبة عدد من أصدقائه داخل الوسط الفني خلال سهرة صيفية على شاطئ بالساحل الشمالي، حيث تواجد النجم تامر حسني والشاعر محمود الخيامي وتامر يحيى ومنتصر النبراوي وغيرهم من المشاهير.

ويعد ذلك الظهور هو الأول لحسام حبيب في مناسبة عامة منذ أزمته مع شيرين عبد الوهاب والتحقيق معه في النيابة والإفراج عنه بكفالة عشرة آلاف جنيه.
المصدر: لها
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