الخلافات بين المشاهير تابع.. فارس كرم يرد على ميريام فارس: "نفسية محمضة"

بعد الخلاف الكبير بين الفنانين زياد برجي واليسا، والوصول الى حد التهديد بالقتل على هاتف برجي من قبل احد الاشخاص، تتوالى ازمات اهل الفن مؤخراً. واخر فصولها بين الفنانين فارس كرم وميريام فارس.

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وفي التفاصيل انّ ميريام علقت في تصريحات سابقة لها عن نشر صورة بحجم اصغر من صورتها لفارس كرم على اعلان حفلهما في جدة، بالقول: "فارس خيرة الشباب، يمكن زعل من حجم الصورة بس الشركة تقرر كيف تضع الصور وليس نحن".

وتعليقاً على كلام ميريام، رد فارس كرم في حديث مع قناة "اغاني اغاني": "ما بدي رد على نفسيات محمضة، هيدي نفسيتها محمضة".

وأكد انّه من الفنانين الذين يرفضون شراء المتابعات الوهمية على مواقع التواصل والقنوات من اجل انتشار اكبر.