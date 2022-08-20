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فنون ومشاهير

جيهان علامة تطل بالمايوه من مصر... شاهدوا جمالها (صور)

Lebanon 24
20-08-2022 | 07:27
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نشرت جيهان علامة زوجة الفنان راغب علامة مجموعة صور وفيديوهات لها عبر خاصية "الستوري" في إنستغرام.
 
وظهرت جيهان بالمايوه الأحمر والأسود وهي تستمتع بوقتها على الشاطئ في مصر.
 
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