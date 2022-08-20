جيهان علامة تطل بالمايوه من مصر... شاهدوا جمالها (صور)

نشرت جيهان علامة زوجة الفنان راغب علامة مجموعة صور وفيديوهات لها عبر خاصية "الستوري" في إنستغرام.

وظهرت جيهان بالمايوه الأحمر والأسود وهي تستمتع بوقتها على الشاطئ في مصر.