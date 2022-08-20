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فنون ومشاهير

الموت يؤلم زين العمر: هيك يا أبو سيمون؟

Lebanon 24
20-08-2022 | 23:00
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أعلن الفنان اللبناني زين العمر عبر حسابه على موقع تويتر وفاة والد زوجته، غسان حداد.

ونعى زين العمر الفقيد في سلسلة تغريدات جاء فيها: "هيك يا أبو سيمون؟ حكيتك من تلات إيام وطمنت بالك عالاولاد وفلّيت؟ معقول ما تنطرنا؟ تاري كنت عارف إنو لأننا بعاد مش رح نلحقك". 
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وتابع زين العمر "الله معك يا بيي التاني نفسك بالسما. من كندا منودعك أنا وجو حبيب قلبك وغسان يللي حامل إسمك وإسمك رح  يبقى بالقلب. نفسك بالسما عمي".
 
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