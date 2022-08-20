الموت يؤلم زين العمر: هيك يا أبو سيمون؟

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أعلن الفنان اللبناني زين العمر عبر حسابه على موقع تويتر وفاة والد زوجته، غسان حداد.ونعى زين العمر الفقيد في سلسلة تغريدات جاء فيها: "هيك يا أبو سيمون؟ حكيتك من تلات إيام وطمنت بالك عالاولاد وفلّيت؟ معقول ما تنطرنا؟ تاري كنت عارف إنو لأننا بعاد مش رح نلحقك".وتابع زين العمر "الله معك يا بيي التاني نفسك بالسما. من كندا منودعك أنا وجو حبيب قلبك وغسان يللي حامل إسمك وإسمك رح يبقى بالقلب. نفسك بالسما عمي".