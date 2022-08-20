الموت يؤلم زين العمر: هيك يا أبو سيمون؟

هيك يا أبو سيمون ؟ حكيتك من تلات إيام وطمنت بالك عا الولاد وفليت ؟ معقول ما تنطرنا ؟ . تاري كنت عارف إنو لأننا بعاد مش رح نلحقك. الله معك يا #بيي التاني نفسك بالسما
من #كندا منودعك أنا و joe حبيب قلبك و غسان يللي حامل إسمك وإسمك رح يبقى بالقلب .❤️🙏
نفسك بالسما عمي #zein pic.twitter.com/3omEEIYt7Q
— Zein El Omr (@ZeinElOmr) August 17, 2022
هيك يا أبو سيمون ؟ حكيتك من تلات إيام وطمنت بالك عا الولاد وفليت ؟ معقول ما تنطرنا ؟ . تاري كنت عارف إنو لأننا بعاد مش رح نلحقك. الله معك يا #بيي التاني نفسك بالسما
من #كندا منودعك أنا و joe حبيب قلبك و غسان يللي حامل إسمك وإسمك رح يبقى بالقلب .❤️🙏
نفسك بالسما عمي #zein pic.twitter.com/3omEEIYt7Q