بعدما تدهورت حالته الصحيّة بسرعة... وفاة ممثل قدير فمن هو؟ (صورة)

توفي الممثل التركي القدير جيفان جانوفا الذي شارك في العديد من الأعمال منها "فاطمة، "حطام"، "ثلاث قروش"، "عشق ودموع" وغيرها.

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وكان جيفان جانوفا قد ذهب الى المستشفى بعدما شعر بآلام قوية في ذراعه حيث طلب منه الطبيب بأن عليه تركيب طرف اصطناعي في ذراعه حيث نصحه الاطباء بذلك في عام 2014، عند تمزقت اوتاره وماتت انسجة العظام لديه، لكنه أهمل نصيحتهم.وخلال تصوير مسلسل "الأشعة السينية" تم تحديد وجود كتلة في رئته، إلا ان سرعان ما تدهورت حالته الصحية ما ادى الى وفاته.