هبة طوجي تحتفل بمعمودية إبنها نائل... شاهدوا كيف أصبح! (صور وفيديو)

احتفلت الفنانة هبة طوجي، وزوجها الفنان ابراهيم معلوف، بمعمودية إبنهما نائل. ونشرت مجموعة من الصور، حيث تمّ الإحتفال بالمناسبة في الهواء الطلق، بحضور العائلة.

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