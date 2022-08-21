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فنون ومشاهير

تراجع شعبية ويل سميث بعد صفعة الأوسكار... ماذا عن كريس روك؟

Lebanon 24
21-08-2022 | 14:00
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تراجعت شعبية النجم العالمي ويل سميث، بعد حادثة الصفع الشهيرة في حفل جوائز الأوسكار الأخير، بحسب بيانات نشرتها صحيفة Variety ، وهي المعيار لتحديد مدى قوة نجوم المشاهير وجاذبيتهم.

وكان سميث يصنف باستمرار قبل الحادثة الاخيرة بين أفضل 5 أو 10 ممثلين في البلاد ممن حصلوا على تصنيف إيجابي في استطلاعات Q Scores نصف السنوية، والتي استطلعت 1800 مستهلك أميركي تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات وما فوق، وضعه هذا إلى جانب شخصيات محبوبة مثل توم هانكس ودينزل واشنطن، وفقًا لهنري شيفر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة Q Scores.
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ولكن بين استطلاع Q Scores لشهر كانون الثاني، الذي تم إجراؤه قبل حفل توزيع جوائز الأوسكار، واستطلاع شهر تموز، وهو الأول بعد الصفعة، تراجعت نقاط Q الإيجابية التي حصل عليها سميث من 39 إلى 24، والتي وصفها شيفر بأنها "انخفاض كبير جدا وخطير".

وتضاعف التقييم السلبي في الوقت نفسه لسميث أكثر من الضعف.

كما أن التداعيات لم تقتصر على سميث وإنما على عائلته، حيث تعرضت صورة زوجته، جادا بينكيت سميث، لضرر كبير حيث انخفض التقييم الإيجابي لها، وقفز التقييم السلبي من 29 إلى 44.

فيما لم تتأثر صورة نجم الكوميديا كريس روك الذي صفعه سميث، وظلت درجاته الإيجابية والسلبية عند 20 و 14 على التوالي.
 
 
(روسيا اليوم)
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