بالصّور.. ليال الاختيار تتألّق بـ"إطلالة صيفية"

تألّقت الإعلامية ليال الاختيار مؤخراً بإطلالةٍ جديدة تُحاكي موضة الصيف.

ولاقت صور الاختيار رواجاً على صفحات تُعنى بالمشاهير، وقد علّق ناشطون عليها مبدين إعجابهم.