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فنون ومشاهير

بالصّور.. ليال الاختيار تتألّق بـ"إطلالة صيفية"

Lebanon 24
21-08-2022 | 05:26
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تألّقت الإعلامية ليال الاختيار مؤخراً بإطلالةٍ جديدة تُحاكي موضة الصيف.
 
ولاقت صور الاختيار رواجاً على صفحات تُعنى بالمشاهير، وقد علّق ناشطون عليها مبدين إعجابهم.
 
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