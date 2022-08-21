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فنون ومشاهير
بالصّور.. ليال الاختيار تتألّق بـ"إطلالة صيفية"
Lebanon 24
21-08-2022
|
05:26
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تألّقت الإعلامية ليال الاختيار مؤخراً بإطلالةٍ جديدة تُحاكي موضة الصيف.
ولاقت صور الاختيار رواجاً على صفحات تُعنى بالمشاهير، وقد علّق ناشطون عليها مبدين إعجابهم.
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