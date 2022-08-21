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فنون ومشاهير

جينيفر لوبيز وبن أفليك يحتفلان بزواجهما للمرة الثانية خلال شهر

Lebanon 24
21-08-2022 | 16:00
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احتفل الزوجان جنيفر لوبيز وبن أفليك، السبت، بزفافهما، للمرة الثانية خلال شهر، داخل منزل فخم يملكه أفليك، حسبما أفادت وسائل إعلام أميركية.

وتزوج النجمان في لاس فيجاس في منتصف يوليو الماضي، لكنهما كرّسا زواجهما رسمياً مجدداً السبت، هذه المرة أمام الأصدقاء والعائلة في مجمع يملكه أفليك بمساحة تبلغ 35 هكتاراً على الواجهة البحرية في ولاية جورجيا جنوب شرق الولايات المتحدة.
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وذكرت مجلة "بيبول" أن من بين مشاهير هوليوود الذين حضروا الاحتفالات التي استمرت ثلاثة أيام، مات ديمون صديق أفليك، والمخرج كيفن سميث، وارتدى الضيوف ملابس بيضاء بالكامل، بينما ارتدت لوبيز فستاناً من تصميم رالف لورين مصنوعاً في إيطاليا، بحسب قناة "فوكس نيوز".

وكانت لوبيز وهي أيضاً سيدة أعمال ولديها مجموعة مستحضرات تجميل وعطور تحمل اسمها، أعلنت في أبريل خطوبتها من الممثل في فيديو قصير.
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