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فنون ومشاهير
ممثل لبناني يعلن خطوبته.. "لقد قالت نعم" (صورة)
Lebanon 24
21-08-2022
|
23:00
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كشف الممثل نيكولا مزهر عن خطوبته، عبر صورةٍ نشرها على حسابه على موقع "انستغرام" تجمعه مع خطيبته التي لم يكشف عن اسمها، مكتفياً بعبارة "لقد قالت نعم".
وفور نشر الصورة، توالى عددٌ من زملاء نيكولا الممثّلين على تهنئته على هذه الخطوة.
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