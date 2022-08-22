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فنون ومشاهير

ما حقيقة خلاف نوال الزغبي مع سيرين عبد النور؟

Lebanon 24
22-08-2022 | 02:00
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نفت الفنانة نوال الزغبي وجود أي خلافات بينها وبين الفنانة سيرين عبد النور.

وأوضحت نوال الزغبي في تصريحات لبرنامج "عرب وود" أن علاقتها جيدة مع كل زملائها.

وقالت عن شائعات خلافها مع سيرين عبد النور: "ما عندي مشكلة مع حد أصلا، سيرين بحبها، ما عندي مشكلة معها، بالعكس".
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وأضافت نوال الزغبي: "أي شخص موجود أن كان فنان أو غير فنان برحب به وبحبه وبتصور معه، وماجي بو غصن صديقتي وحبيبتي، لكن أنا كتير لطيفة مع العالم".

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