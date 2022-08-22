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فنون ومشاهير

بعد أشهر قليلة من الزواج... زوج نسرين طافش يكشف حقيقة طلاقهما!

Lebanon 24
22-08-2022 | 11:00
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في أول تعليق له على شائعات انفصالهما وقيام زوجته الفنانة نسرين طافش بحذف صورهما من حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد شريف الشرقاوي زوج الفنانة السورية أنها ما زالت زوجته، وتملك مطلق الحرية في التحكم بحسابها الرسمي، ونشر ما تراه عليه.
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وعلق شريف الشرقاوي على شائعات انفصاله عن نسرين طافش عبر خاصية الإستوري بحسابه الرسمي على موقع إنستغرام بنشر صورة تجمعه بزوجته وكتب: «نسرين طافش زوجتي وست الستات كلها».

وتابع: «نسرين لها مطلق الحرية في التحكم في صور صفحتها، من فضلكم سيبوا الناس تعيش بحريتها، واستخدموا طاقتكم فيما يفيدكم».
 
نسرين طافش تجنبت نفي الشائعة بشكل مباشر، ولكنها اقتبست مقولة للكاتبة عائشة عبد الله المهيري، نشرتها عبر خاصية الإستوري على حسابها بإنستغرام، تقول: «في الصمت حياة أخرى لا يعرفها من اعتاد الضجيج، في أفكاره، وكلماته، وتصرفاته، المتصلون بأنفسهم لديهم جمال في داخلهم يشغلهم عن متابعة ما لا يعنيهم، ويثريهم، ويبهجهم، لن تستطيع أن تحيا مثلهم ونفسك تتغذى على السطحية والفضول، الجمال والعمق لا ينفصلان».

وتابعت: «تعلم فن الهدوء في كل شيء، لا تسمح لكل أنواع الضجيج أن تغزو دائرتك الخاصة، اهدأ بأسلوب حقيقي، وكن هادئاً ومطمئناً ومستمتعاً بخصوصية كينونتك الجميلة، ستدرك لاحقاً بأن مزيداً من الرضا مع كثير من الراحة وتخفيض أهمية كثير من الأشياء؛ كفيل بأن يصنع رفاهيتك».
 
(سيدتي)
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