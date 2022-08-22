السرطان يغلب المفكّر نبيل فياض بعد سنوات من المعاناة

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توفي المفكر والباحث السوري نبيل فياض بعد صراع مع مرض السرطان منذ 5 سنوات، ، عن عمر ناهز 69 عاماً.ودخل فياض إلى "المستشفى إثر تدهور وضعه الصحي وتوفي في دمشق، ولم تحدد بعد ترتيبات الجنازة والتشييع"، وفق ما قال الكاتب جورج برشيني، الذي يشرف على الصفحة الرسمية للباحث والذي كان "بجانبه في الساعات الأخيرة".ونعت الصفحة الرسمية التي تحمل اسم "نبيل فياض"، على فيسبوك، إذ كتب برشيني في منشور نعيه: "حزننا عميق وما زلت في حالة صدمة.. وأتمنى أن تخرج له جنازة شعبية تليق به".