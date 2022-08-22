محمد عساف يعلّم نجم تركي شهير الدبكة على المسرح (فيديو)

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو عفوية من حفل زفاف أحياه النجم الفلسطيني محمد عساف في الأردن، وظهر في إحدى المقاطع عساف وبقربه النجم التركي نجاتي شاشماز المعروف في الوطن العربي بشخصية "مراد علم دار" في مسلسل "وادي الذئاب".وتواجد عساف في إحدى حفلات الزفاف على المسرح مع "مراد" وبيده منديل وحاول تعليم الأخير الدبكة العربية، فتفاعل معه بشكل طريف نال إعجاب الآلاف من متابعيه.يُذكر أن الممثل التركي اشتُهر في الوطن العربي بعد عرض مسلسل "وادي الذئاب" عام 2008 فيه، وحقق رواجاً وتفاعلاً كبيرين.