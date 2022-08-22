Advertisement

فنون ومشاهير

محمد عساف يعلّم نجم تركي شهير الدبكة على المسرح (فيديو)

Lebanon 24
22-08-2022 | 08:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو عفوية من حفل زفاف أحياه النجم الفلسطيني محمد عساف في الأردن، وظهر في إحدى المقاطع عساف وبقربه النجم التركي نجاتي شاشماز المعروف في الوطن العربي بشخصية "مراد علم دار" في مسلسل "وادي الذئاب".
Advertisement

وتواجد عساف في إحدى حفلات الزفاف على المسرح مع "مراد" وبيده منديل وحاول تعليم الأخير الدبكة العربية، فتفاعل معه بشكل طريف نال إعجاب الآلاف من متابعيه.

 
يُذكر أن الممثل التركي اشتُهر في الوطن العربي بعد عرض مسلسل "وادي الذئاب" عام 2008 فيه، وحقق رواجاً وتفاعلاً كبيرين.
المصدر: لها
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2022-08-22
05:00 | 2022-08-22
03:07 | 2022-08-22
02:00 | 2022-08-22
23:00 | 2022-08-21
16:00 | 2022-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website