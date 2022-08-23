31
o
بيروت
31
o
طرابلس
21
o
صور
31
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
33
o
زحلة
33
o
بعلبك
21
o
بشري
31
o
بيت الدين
33
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
ما حقيقة إدمان شيرين المخدرات؟
Lebanon 24
23-08-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
رد الدكتور نبيل عبدالمقصود مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي الأسبق، على الشائعات التي خرجت بعد حفل الفنانة شيرين عبدالوهاب في مهرجان قرطاج الدولي، حول معالجته لها من الإدمان بعد ظهوره معها في الحفل، وشكر شيرين له لمساعدته إياها.
Advertisement
وقال «عبدالمقصود»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، والمذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»: «لقد نسيوا شيئًا مهمًا جدًا وهو أني إنسان وشيرين واحدة ربنا أعطاها نعمة من نعمه وهي صوتها وحنجرتها واعتبرها قوة ناعمة يجب أن تستغل هي وغيرها من النجوم».
وأضاف: «شيرين واجهت مشاكل كثيرة أثرت عليها جدًا وجعلتها تعيش في منزلها وترفض التواصل مع أي شخص، وهذا أثر عليها سلبًا لأن تأثير العوامل النفسية على الأشخاص مختلف، منهم من يزيد وزنه وآخر ينقص وآخر يمتنع عن الطعام».
وتابع: شيرين كانت تحتاج رعاية وشخصًا يسمعها ويوجهها للطريق الصحيح ويعطيها طاقة إيجابية ويعيدها للفن وكانت تحتاج لإنسان كان من الممكن أن يكون والدها أو شقيقها أو صديقها بالإضافة لدوره كطبيب في مساعدتها.
وأكد أن شيرين عبدالوهاب بعيدة تمامًا عن نقطة الإدمان ولا يجب إدخالها في هذه النقطة، لأنها ليس لها أي علاقة بالإدمان إطلاقًا، مشيرًا إلى أنه لا يجب تناول الموضوع بطريقة سلبية، خاصة بعد خروج شيرين على المسرح وإبهارها الجمهور بهذه الطريقة.
وأوضح أن مساندته لها وتحسين حالتها الصحية والنفسية فرق معها جدًا لأنها في البداية كانت تقول إنها لن تذهب ولكن بعد تحفيزها، ذهبت وعملت حفلًا رهيبًا، مبينًا أن هذا مجرد البداية وشيرين عائدة وبقوة وأن مهرجان قرطاج أعطاها قبلة الحياة.
(المصري اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نادين نجيم بالمايوه... شاهدوا كيف ظهرت من على شاطىء البحر! (صورة)
Lebanon 24
نادين نجيم بالمايوه... شاهدوا كيف ظهرت من على شاطىء البحر! (صورة)
14:00 | 2022-08-22
22/08/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ سيسلبكم 1000 دولار في لبنان.. احذروا هذا السيناريو!
Lebanon 24
أمرٌ سيسلبكم 1000 دولار في لبنان.. احذروا هذا السيناريو!
14:00 | 2022-08-22
22/08/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حريقٌ وانفجار قد يُهدّد الطريق الجديدة في بيروت.. ماذا يحصل؟
Lebanon 24
حريقٌ وانفجار قد يُهدّد الطريق الجديدة في بيروت.. ماذا يحصل؟
11:50 | 2022-08-22
22/08/2022 11:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً
Lebanon 24
انخفاض في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً
09:40 | 2022-08-22
22/08/2022 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلمة نصرالله المُرتقبة تأخّرت.. ما السبب؟
Lebanon 24
كلمة نصرالله المُرتقبة تأخّرت.. ما السبب؟
15:02 | 2022-08-22
22/08/2022 03:02:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
08:00 | 2022-08-23
بعد تغير شكلها وعمليات التجميل.. الجمهور يشبه الممثلة الشهيرة بنادين نجيم! (صور)
07:10 | 2022-08-23
بعد أزمة زوجة السفير.. قرار جديد "مفاجئ" من راغب علامة وهذا ما فعله!
06:58 | 2022-08-23
والدتها غنّت لها وهي رقصت على الكرسيّ... هكذا تستعدّ وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة للزواج! (صور وفيديو)
06:40 | 2022-08-23
بعيداً عن السياسة... منى صليبا بالمايوه في اليونان! (صورة)
06:38 | 2022-08-23
هل تذكرون الثنائي المرح في "ستار اكاديمي"؟ اجتمع بعد 20 عاماً!
04:35 | 2022-08-23
ابن راغب علامة يُثير الجدل من جديد بآخر ظهور له.. شاهدوا ماذا ارتدى (صور)
فيديو
طفلة تتزوج 4 رجال في شهر واحد! (فيديو)
Lebanon 24
طفلة تتزوج 4 رجال في شهر واحد! (فيديو)
07:55 | 2022-08-23
23/08/2022 15:06:49
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد عساف يعلّم نجم تركي شهير الدبكة على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
محمد عساف يعلّم نجم تركي شهير الدبكة على المسرح (فيديو)
08:00 | 2022-08-22
23/08/2022 15:06:49
Lebanon 24
Lebanon 24
كلاب آلية تفتتح مؤتمر روبوتات عالمي.. شاهدوا رقصتهم (فيديو)
Lebanon 24
كلاب آلية تفتتح مؤتمر روبوتات عالمي.. شاهدوا رقصتهم (فيديو)
08:00 | 2022-08-20
23/08/2022 15:06:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact