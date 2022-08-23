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فنون ومشاهير

لأول مرة... بيكيه مع حبيبته بوضع حميم (صورة)

Lebanon 24
23-08-2022 | 11:00
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يبدو أن نار الغضب والغيرة اشتعلت في قلب المغنية الكولومبية الشهيرة، شاكيرا، بعد أن شاهدت ولأول مرة بأم العين شريكها السابق ووالد طفليها، مع صديقته الجديدة، كلارا شيا مارتي، البالغة من العمر 23 عاماً.
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فقد ضجت مواقع التواصل ووسائل الإعلام الأجنبية لاسيما الإسبانية، بصور وفيديو تظهر لاعب كرة القدم الشهير جيرار بيكيه (35 عاماً) وهو يقبل "حبه الجديد"، طالبة العلاقات العامة، التي قيل إنها كانت السبب وراء انفصال الحبيبين السابقين، خلال مهرجان Summerfest Cerdanya في كتالونيا.
 
وأظهرت المشاهد التي نشرها برنامج Socialité الذي يبث على قناة Telecinco الإسبانية، الفتاة العشرينية (23 عاماً) بين ذراعي لاعب نادي برشلونة، بعد ما يقارب الثلاثة أشهر من انفصاله عن صاحبة "واكا واكا"، البالغة من العمر 45 عاماً، خلال حفل موسيقي السبت الماضي.

في حين أفاد مصدر مطلع على علاقة الثنائي الجديد، أنهما كانا يتقابلان منذ أشهر، لاسيما أن كلارا تعمل في قسم العلاقات العامة وتنظيم المناسبات في شركة "كوزموس" التي يملكها بيكيه.
 
 
كما أضاف أنهما حاولا الحفاظ على سرية علاقتهما بعيداً عن أنظار الصحافة والاعلام، إلا أن المقربين من اللاعب الشهير كانوا على علم بها منذ فترة، بحسب ما نقلت صحيفة "ذي صن" البريطانية.
 
(العربية)
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