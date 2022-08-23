مُجدداً هيفا تُثير الجدل.. ظهرت بملابس البحر وأحد المتابعين يُهاجمها: "احترمي نفسك وسنك عيب" (صور)

لا تزال الفنانة هيفا وهبي تستمتع بإجازة صيفية في مصر، ونشرت صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها بملابس البحر، حيث ارتدت مايوه باللون الأسود ووضعت قفطانا ملونا فوقه.

وانهالت تعليقات المُتابعين الذين أثنوا على جمال ورشاقة هيفا، الا انها تعرضت لانتقادات أيضا حيث لفت تعليق أحد المتابعين الذي كتب: "احترمي نفسك وسنك عيب كدا".

وكانت هيفا أثارت الجدل مؤخرا أيضا بنشرها مجموعة من الصور من داخل حوض السباحة.