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فنون ومشاهير

مُجدداً هيفا تُثير الجدل.. ظهرت بملابس البحر وأحد المتابعين يُهاجمها: "احترمي نفسك وسنك عيب" (صور)

Lebanon 24
23-08-2022 | 00:30
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لا تزال الفنانة هيفا وهبي تستمتع بإجازة صيفية في مصر، ونشرت صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها بملابس البحر، حيث ارتدت مايوه باللون الأسود ووضعت قفطانا ملونا فوقه.

 

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A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)


 

وانهالت تعليقات المُتابعين الذين أثنوا على جمال ورشاقة هيفا، الا انها تعرضت لانتقادات أيضا حيث لفت تعليق أحد المتابعين الذي كتب: "احترمي نفسك وسنك عيب كدا".

 

وكانت هيفا أثارت الجدل مؤخرا أيضا بنشرها مجموعة من الصور من داخل حوض السباحة.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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