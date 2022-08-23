ممثلة لبنانية تُفاجئ الجمهور بنشر صورة تظهر آثار عملية جراحية في ظهرها.. وتعلّق:" في حديد جُوّا"

نشرت الممثلة زينة مكي صورة عبر حسابها الخاص على انستغرام أظهرت فيها آثار العملية الجراحية التي خضعت لها سابقا في ظهرها.

وعلقت زينة على الصورة بالقول: " في حديد جُوّا… وايه على طول بزَمِّر بالمطار".

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وكانت زينة كشفت سابقا عن ان عمودها الفقري يُعاني من مرض وراثي أجبرها على الخضوع لعملية جراحية ووضع جهاز حديدي لتقويم انحنائه.

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A post shared by Zeina Makki زينة مكّي (@zeinahmakki)





وأشارت زينة إلى أن الجهاز الحديدي الذي زرعته في عمودها الفقري أكسبها صلابة في الجسد وفي النفس أيضاً، مما جعلها تصف نفسها بالمرأة الحديدية.