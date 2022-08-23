إعلامية شهيرة تتعرض للسرقة في مطار باريس.. وتروي ما حصل معها (فيديو)

نشرت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز على تطبيق "تيك توك" مقطع فيديو من رحلتها الصيفية، كشفت خلاله عن تعرّضها للسرقة في مطار باريس، قائلةً: "وصلت مطار باريس أورلي واتسرقت مني الشنطة بداخلها جواز سفري وتلفوني والفيزا كارت ومحفظتي، رحت وسويت بلاغ في الشرطة وكلمت السفارة طبعاً ما قصروا وإن شاء الله بيطلع لي جواز سفر مؤقت".

وأضافت: "بس للأمانة تلفوني متوهجة فيه لأن كل شيء مرتبط بالتلفون وخاصة حسابات السوشيال ميديا لن أستطيع التواصل من خلالها إلا بعد عودتي لدبي".

وقدّمت مهيرة الشكر لشرطة الإمارات، حيث قالت: "تخيلوا أنا في فرنسا مسؤول بشرطة المطارات قالي بعتذر اليوم سبت وأحد إجازة لا نقدر نفتح الكاميرات اللي هم مفروض مداومين 24 ساعة من أجل معرفة سارق الشنطة".

وأشارت إلى أنها تركت حقيبتها في الحمّام سهواً، وحين عادت لأخذها وجدت العاملة في المكان لكنها لم تجد الحقيبة.

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— Baher Esmail (@EsmailBaher) August 22, 2022 Advertisement

واختتمت مهيرة حديثها بالقول: "ما توقعت خلال دقائق كل حياتي تروح... يعني على الأقل خذوا الفلوس فقط... أيش تبغوا بالباسبورات... سرقة تلفوني دمّرتني".

(لها)