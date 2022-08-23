Advertisement

فنون ومشاهير

إعلامية شهيرة تتعرض للسرقة في مطار باريس.. وتروي ما حصل معها (فيديو)

Lebanon 24
23-08-2022 | 04:09
A-
A+
Doc-P-983394-637968499368288452.jpg
Doc-P-983394-637968499368288452.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز على تطبيق "تيك توك" مقطع فيديو من رحلتها الصيفية، كشفت خلاله عن تعرّضها للسرقة في مطار باريس، قائلةً: "وصلت مطار باريس أورلي واتسرقت مني الشنطة بداخلها جواز سفري وتلفوني والفيزا كارت ومحفظتي، رحت وسويت بلاغ في الشرطة وكلمت السفارة طبعاً ما قصروا وإن شاء الله بيطلع لي جواز سفر مؤقت".

 

وأضافت: "بس للأمانة تلفوني متوهجة فيه لأن كل شيء مرتبط بالتلفون وخاصة حسابات السوشيال ميديا لن أستطيع التواصل من خلالها إلا بعد عودتي لدبي".

 

وقدّمت مهيرة الشكر لشرطة الإمارات، حيث قالت: "تخيلوا أنا في فرنسا مسؤول بشرطة المطارات قالي بعتذر اليوم سبت وأحد إجازة لا نقدر نفتح الكاميرات اللي هم مفروض مداومين 24 ساعة من أجل معرفة سارق الشنطة".

 

وأشارت إلى أنها تركت حقيبتها في الحمّام سهواً، وحين عادت لأخذها وجدت العاملة في المكان لكنها لم تجد الحقيبة.

pic.twitter.com/qWNCSqrZEh

Advertisement

 
 

واختتمت مهيرة حديثها بالقول: "ما توقعت خلال دقائق كل حياتي تروح... يعني على الأقل خذوا الفلوس فقط... أيش تبغوا بالباسبورات... سرقة تلفوني دمّرتني".

(لها)

 

 

المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:00 | 2022-08-23
07:10 | 2022-08-23
06:58 | 2022-08-23
06:40 | 2022-08-23
06:38 | 2022-08-23
05:00 | 2022-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website