بعد تغير شكلها وعمليات التجميل.. الجمهور يشبه الممثلة الشهيرة بنادين نجيم! (صور)

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فاجأت النجمة المصرية المقيمة في الكويت، نور الغندور، جمهورها خلال الفترة الأخيرة، بتطور غريب في ملامحها، حيث شبهها الكثيرون بالنجمة نادين نسيب نجيم، بعدما نشرت صوراً عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، من دون مكياج تماماً، واعتمدت إبراز ملامحها في أشعة الشمس.

لكن هذه الصور، أيضاً، كشفت عن مراحل تطور ملامح نور الغندور عبر السنوات الماضية، ومنذ ظهورها في الساحة الفنية، حيث تبدلت ملامحها أكثر من مرة على مدار 10 سنوات تقريباً.



بداية نور الغندور



بدأت النجمة المصرية مشوارها الفني في عام 2011، كمذيعة في إحدى القنوات العربية، ثم انتقلت منها إلى عالم التمثيل، لكنها خلال هذه الفترة كانت بملامح مختلفة تماماً عن الآن، حيث كان شعرها طويلاً باللون البني الداكن وأنفها أكبر حجماً، وشفتاها أصغر، بينما كان شكل حاجبيها طبيعياً وأغمق من الآن، وكانت تعتمد العدسات المُلونة الزرقاء كثيراً في إطلالاتها.