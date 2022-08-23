28
o
بيروت
31
o
طرابلس
20
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
23
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
21
o
بشري
28
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
هذا الفيلم الأعلى مشاهدة في تاريخ السينما العربية
Lebanon 24
23-08-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف النجم تامر حسني عن تحقيق فيلمه الجديد"بحبك" أعلى إيرادات في تاريخ السينما العربية.
وشارك تامر حسني جمهوره ومتابعيه عبر حسابيه في فيسبوك وإنستجرام تقريرا صادرا عن شركة أورينت الدولية المسؤولة عن توزيع أفلامه العالمية.
Advertisement
وقال أن فيلم "بحبك" حقق أعلى حضور جماهيري لفيلم عربي على مستوى العالم، حيث حضره مليونان و600 ألف شخص خلال شهر ونصف، كما اقترب الفيلم من تحقيق إيرادات تبلغ 600 مليون جنيه.
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعيداً عن السياسة... منى صليبا بالمايوه في اليونان! (صورة)
Lebanon 24
بعيداً عن السياسة... منى صليبا بالمايوه في اليونان! (صورة)
06:40 | 2022-08-23
23/08/2022 06:40:27
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات عسكرية في لبنان تُخيف إسرائيل.. معلومات تسرُد ما ستشهدهُ الحرب!
Lebanon 24
معطيات عسكرية في لبنان تُخيف إسرائيل.. معلومات تسرُد ما ستشهدهُ الحرب!
03:00 | 2022-08-23
23/08/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"مبادرة رئاسية" لنواب التغيير.. "تقاطع" مع جنبلاط لا جعجع؟!
Lebanon 24
"مبادرة رئاسية" لنواب التغيير.. "تقاطع" مع جنبلاط لا جعجع؟!
06:00 | 2022-08-23
23/08/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقارير إسرائيليّة عن تهديداتِ نصرالله.. ما الذي انكشف فيها؟
Lebanon 24
تقارير إسرائيليّة عن تهديداتِ نصرالله.. ما الذي انكشف فيها؟
07:00 | 2022-08-23
23/08/2022 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة المولّدات الجديدة بالأرقام.. هكذا ستُصبح قريباً!
Lebanon 24
تسعيرة المولّدات الجديدة بالأرقام.. هكذا ستُصبح قريباً!
13:58 | 2022-08-23
23/08/2022 01:58:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:00 | 2022-08-23
فنان معروف يخضع لعملية قلب مفتوح... وهذه حالته الصحيّة!
11:00 | 2022-08-23
لأول مرة... بيكيه مع حبيبته بوضع حميم (صورة)
10:10 | 2022-08-23
بعد تهديده بالقتل.. زياد برجي يروي كوليس خلافه مع اليسا وينفجر غضباً بعد "التعدي" على طفلته
09:46 | 2022-08-23
"جاسر".. مالك الرحباني في فيلم عالمي
08:59 | 2022-08-23
مقدّم برامج لبناني شهير يُهاجم بعض نواب "التغيير"... بهذه الكلمة وصفهم!
08:46 | 2022-08-23
الموت يؤلم فنانة شهيرة.. الله يرحمك يا حبيب أختك
فيديو
طفلة تتزوج 4 رجال في شهر واحد!
Lebanon 24
طفلة تتزوج 4 رجال في شهر واحد!
07:55 | 2022-08-23
24/08/2022 00:15:36
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد عساف يعلّم نجم تركي شهير الدبكة على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
محمد عساف يعلّم نجم تركي شهير الدبكة على المسرح (فيديو)
08:00 | 2022-08-22
24/08/2022 00:15:36
Lebanon 24
Lebanon 24
كلاب آلية تفتتح مؤتمر روبوتات عالمي.. شاهدوا رقصتهم (فيديو)
Lebanon 24
كلاب آلية تفتتح مؤتمر روبوتات عالمي.. شاهدوا رقصتهم (فيديو)
08:00 | 2022-08-20
24/08/2022 00:15:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact