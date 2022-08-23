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فنون ومشاهير

هذا الفيلم الأعلى مشاهدة في تاريخ السينما العربية

Lebanon 24
23-08-2022 | 14:00
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كشف النجم تامر حسني عن تحقيق فيلمه الجديد"بحبك" أعلى إيرادات في تاريخ السينما العربية.

وشارك تامر حسني جمهوره ومتابعيه عبر حسابيه في فيسبوك وإنستجرام تقريرا صادرا عن شركة أورينت الدولية المسؤولة عن توزيع أفلامه العالمية.
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وقال أن فيلم "بحبك" حقق أعلى حضور جماهيري لفيلم عربي على مستوى العالم، حيث حضره مليونان و600 ألف شخص خلال شهر ونصف، كما اقترب الفيلم من تحقيق إيرادات تبلغ 600 مليون جنيه.

المصدر: نواعم
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