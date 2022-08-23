بعد أزمة زوجة السفير.. قرار جديد "مفاجئ" من راغب علامة وهذا ما فعله!

Advertisement

بعد الأزمة الأخيرة التي أشعلتها صوره مع زوجة السفير العراقي في الأردن، أغلق الفنان راغب علامة حسابه على "تويتر" أمام غير المتابعين.وحوّل علامة صفحته من عام إلى خاص، أي لا يستطيع لأحد التعليق على تدويناته.أتى قرار "السوبر ستار"، بعد موجة انتقادات واسعة جداً بسبب مجموعة صور نشرها أثناء حفل خاص مع مأدبة غداء أقامها السفير العراقي في الأردن، يوم 19 آب الجاري بمنزله في عمان.ونشر علامة مجموعة صور في "تويتر" عن حضوره للحفل مع تغريدة شكر فيها السفير وعائلته،إلا أن بعض العراقيين اعتبروها خادشة وغير لائقة، ما حمل وزارة الخارجية العراقية على استدعاء السفير العذاري، للاستفسار واحتواء الضجة.أما الفنان، فرده الوحيد على ما حدث، كان بعد يومين عبر برنامج "تفاعلكم" عبر شاشة "العربية"، حيث أكد أن ما يحدث "لا يستحق الرد عليه أصلا"، واعتبر أن الأزمة مفتعلة، وخلفياتها ليست اجتماعية أبدا، وأن الانتقادات والهجوم جاء من حسابات وهمية.كما أكد وجود علاقة صداقة عائلية تربطه بالسفير وعائلته، معتبراً أنه "لو حدث ما هو خطأ لما ظهرت هذه الصور للعلن"، ثم ختم كلامه بقوله لمن افتعل الضجة: اتقوا الله.ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل أصدرت نقابة الموسيقيين في لبنان بياناً دعمت فيه علامة، واعتبرت التقاط الصور في جميع المناسبات مع الفنانين "هو شيء طبيعي"، كما استنكرت الهجوم عليه.